Gambie- Le Président Adama Barrow et ses épouses chaleureusement accueillis

REWMI.COM- Adama Barrow est arrivé à Banjul ce jeudi en provenance de son exil dakarois. Il a été accompagné à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais Macky Sall. Son avion a attéri à Banjul, la capitale, jeudi 26 janvier, en début de soirée. En chéchia et tunique blanches, il est descendu d’un avion militaire sénégalais portant l’emblème de la Cédéao, accompagné par ses deux épouses et plusieurs de ses enfants. Il a été acclamé par une foule en liesse, des groupes de danseurs et des joueurs de tambour, sous la surveillance de militaires sénégalais et nigérians cagoulés et lourdement armés. Dans un premier temps, il « résidera chez lui jusqu’à nouvel ordre » plutôt qu’à la présidence, où la force de la Cédéao, sous commandement sénégalais, a installé son état-major, a indiqué à la presse mercredi son porte-parole, Halifa Sallah.

Avec France 24