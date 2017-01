GAMBIE   Un des proches de Yahya Jammeh interpellé en Suisse, suite à une dénonciation pénal

Même s’il n’est pas encore poursuivi sur la gestion du pays quand il était au pouvoir par la justice gambienne, à l’international, la procédure des poursuites judiciaires contre son camp commence à prendre forme. Ousmane Sonko ancien ministre de Jammeh en est la première victime. Qui demandant de l’asile, est finalement interpellé pour crime contre l’humanité par la justice suisse suite à une dénonciation pénale deposée par Trial international.

Il est bien de retenir ce précepte : « prenez garde de ce que vous faites, les erreurs finiront toujours par vous rattraper ». Oui malheureusement Yahya Jammeh et ses proches l’ont compris sens dessus dessous et surtout quand ils étaient au pouvoir tout en foulant au pied les droits de l’homme voire la démocratie. Ses proches comme Ousmane Sonko, en sont de parfaite illustrations. Il s’agit, bien évidemment, de l’ancien ministre de l’intérieur du président Sortant Yahya Jammeh. Celui-ci a été ministre durant six longues années avant d’être limogé. Il est interpellé en Suisse, plus particulièrement dans la ville de Lyss située près de Berne où il a procédé à une demande l’asile en novembre 2016. Selon Jeune Afrique, le procureur du canton de Berne Christof Scheurer souligne: « l’enquête, à son encontre, été ouverte en conformité avec l’article 264a du Code pénal, qui porte sur les crimes contre l’humanité ».Ce n’est pas fini, le porte-parole dudit procureur Amaël Gschwind ajoute que cet ancien ministre de Jammeh sera entendu prochainement.

Cet ancien régime se croyant aussi fort, a été toujours suivi, sans ne l’avoir quitté d’une semelle, par les grandes instances internationales. Ce qui fait que son interpellation est facilitée par une dénonciation pénale, déposée par l’organisation non gouvernementale (ONG), « Trial international », basée à Genève et lutte contre l’impunité dans le monde. « En tant que responsable des lieux de détentions, Ousmane Sonko ne pouvait ignorer les tortures qui s’y pratiquaient à grande échelle contre les dissidents politiques, journalistes et défenseurs des droits humains », fulmine le responsable du département Droit pénal et enquêtes de l’ONG Bénédict de Moerloose. A rappeler qu’Ousmane Sonko a été inspecteur général de la police gambienne avant de diriger le ministère de l’intérieur. Quoi que ce puisse être, Cette interpellation de l’ancien ministre de l’intérieur va, sans doute, impliquer Yahya Jammeh, président sortant de la Gambie.

Safiyatou Diouf