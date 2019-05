La Gambie et le Sénégal unissent leurs forces

La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée à Keur Ayib, à la frontière sénégambienne, sous le thème : « Zéro palu, je m’engage ». L’occasion a été saisie pour lancer la couverture universelle en moustiquaires imprégnées.

Renforcer la lutte contre le paludisme dans les zones frontalières, c’est l’objectif de la journée mondiale de lutte contre cette maladie célébrée hier à Keur Ayib, à la frontière sénégambienne. Selon le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le paludisme est un ennemi redoutable. «Le Sénégal et la Gambie sont résolument engagés à l’éliminer, à l’horizon 2030, dans le cadre d’un partenariat dynamique. En effet, à travers cette campagne synchronisée de distribution de moustiquaires imprégnées, nos deux pays manifestent leur volonté de mutualiser leurs moyens de combiner leurs efforts en vue de mettre fin à ce fléau », dit-il. Il rappelle que c’est le fruit d’un long processus, entamé depuis quelques années par le programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal et le Nation Malaria program control de la Gambie, dans l’optique d’améliorer la santé des populations. « De ce fait, nous devons renforcer notre expérience associative de lutte contre le paludisme, mais aussi promouvoir une coopération transfrontalière d’où se dégageront des leçons pour d’autres », fait-il savoir.

Les chiffres du paludisme en 2018

Selon le rapport mondial sur le paludisme, publié en novembre 2018, il y a eu 219 millions de cas de paludisme en 2017, avec 435 mille décès enregistrés. 96% de ces cas sont en Afrique. Les femmes et les enfants de moins de 5 ans, en raison de leur vulnérabilité, payent le plus lourd tribut. «Le paludisme constitue encore un énorme fardeau économique pour les pays africains. Le Sénégal a réalisé des progrès significatifs au cours de ces dernières années dans la lutte contre le paludisme, avec une incidence positive sur la charge de la morbidité et de la mortalité palustres. Mais, aujourd’hui, nous avons un défi majeur, celui de l’élimination du paludisme en 2030, conformément aux orientations de l’OMS et de Roll Back Malaria et à la volonté de nos plus hautes autorités », indique Abdoulaye Diouf Sarr. A l’en croire, la combinaison des efforts des deux pays permettra d’impulser une coopération efficace entre les donateurs bilatéraux et multilatéraux en vue d’une plus grande synergie des interventions des bailleurs.

La Gambie pour l’engagement de travail transfrontalier

Pour le Ministre de la Santé de la Gambie, Amadou Lamine Samaté, investir dans le paludisme égal sauver des vies et à en tenir des avantages considérables pour nos deux pays. «Soutenir les efforts de contrôle du paludisme est un investissement dans le développement. Les investissements continus dans la lutte antipaludique vont maintenant propulser les pays d’endémie palustre vers un taux de décès quasi nul d’ici 2030, et atteindre les objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à l’amélioration de la survie de l’enfant et à la santé maternelle », martèle-t-il. Et de renchérir : « Nous entamons une nouvelle ère dans la lutte contre le paludisme, une ère qui verra finalement le paludisme éliminé dans cette génération ». A son avis, l’expérience de la synchronisation de cette campagne a montré une autre définition d’un objectif commun et d’une politique d’éliminer le paludisme entre nos deux gouvernements avec une collaboration efficace entre donateurs bilatéraux financiers et techniques. « Aller vers le dernier chapitre de la lutte contre le paludisme sera la plus difficile. Nous devons bâtir sur cette expérience de collaboration efficace entre partenaires et de l’engagement de travail transfrontalier. La mobilisation de ressources adéquates et la prise en compte des réalités politiques, économiques et sociales des défis en évolution posés par l’élimination du paludisme, constituent une tache monumentale pour tous », plaide-t-il. Il estime que le maintien des engagements politiques et financiers de tous les partenaires sera essentiel pour maintenir l’élan et favoriser les progrès. « L’objectif ambitieux d’éliminer le paludisme d’ici 2030 est à portée de main, mais nécessite des engagements financiers soutenus, une assistance technique renforcée et innovante, ainsi que des efforts de collaboration de la part du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. La complaisance n’est pas une option lorsque le paludisme prospère et des êtres humains continuent de mourir, la plupart d’entre elles de jeunes enfants, d’une maladie pouvant être prévenue et traitée. Le risque d’une recrudescence de paludisme n’est que trop réel », soutient le Ministre de la Santé de la Gambie.

D’après le représentant de l’OMS, Dr Lucile Imboua, la collaboration transfrontalière constitue une base propice à la lutte contre le paludisme. « Elle doit être instaurée et renforcée afin de garantir une couverture optimale des interventions et aller vers l’élimination du paludisme à l’horizon 2030 », fait-il noter. Il reste convaincu que les pays qui s’approchent de l’élimination, enregistrent souvent leur dernier cas le long des frontières avec des pays qui n’ont pas réussi à réduire de manière notable la transmission du paludisme. « C’est pourquoi, les pays sont encouragés à collaborer à un stade précoce afin de réduire la période d’élimination. Outre une coordination et une synchronisation durables et de haute qualité des activités pour parvenir à l’élimination, il est également essentiel de disposer d’un système de surveillance solide ainsi que d’une stratégie claire pour atteindre efficacement les zones à haut risque et celles difficiles d’accès afin d’apporter une réponse rapide aux cas détectés », dit-il.

