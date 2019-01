Gamou de Mbeuleukhé : Macky critiqué, le Sous-préfet boude la cérémonie

Venu présider la cérémonie officielle de la 102ème édition du Gamou annuel de Mbeuleukhé (département de Linguère), samedi, le sous-préfet de l’arrondissement de Yang-Yang, Abdou Mangane a boudé la cérémonie officielle. Ce, à cause des attaques de Serigne Habib Dia, fils aîné du khalife de la cité religieuse de feu El Hadji Daouda Dia qui fut grand Moukhadam de El Hadji Malick Sy. Ne pouvant plus supporter les propos du marabout à l’encontre du chef de l’Etat, le représentant de l’Etat s’est levé de la loge officielle où il s’était installé pour bouder la cérémonie.

La division qui règne au sein de la famille Dia de Mbeuleukhé, la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia, est loin d’être terminée. Après la célébration du Gamou annuel dudit foyer religieux par une partie de la famille de Mame El Hadji Daouda Dia, le 22 décembre dernier, ce samedi 05 janvier 2019, un autre Gamou y a été organisé. Pour rappel, le premier évènement religieux était sous la coordination de l’ancien député Aliou Dia, et le second de ce samedi a été conduit par Abib Dia, fils ainé de l’actuel khalife de Mbeuleukhé, El hadji Moussa Dia, qui est d’ailleurs malade et alité depuis longtemps.

A l’occasion, des milliers de pèlerins se sont déplacés vers la cité pour fêter la nuit du Prophète Mouhamed, Paix Et Salut sur Lui. Djiby Sara Ndiaye, DG de l’ANER et représentant du Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, était à la cérémonie officielle. Il a, dans son discours, apporté ziar et salutation du premier flic du pays, non sans solliciter des prières pour une élection présidentielle apaisée.

Le clou de la cérémonie officielle, c’est que le sous préfet de l’arrondissement de Yang-Yang, Abou Mangane, qui était venu représenter le Chef de l’Etat, a boudé la réception officielle du gamou. Et pour cause, le fils aîné du Khalife, dans son discours, a directement attaqué la première institution du pays, en l’occurrence le président Macky Sall. Selon Abib Dia, le président Sall, depuis qu’il est à la tête du pays, n’a rien fait pour Mbeuleukhé. Et Abib Dia d’ajouter que pourtant, Macky Sall réalise beaucoup de choses dans les autres foyers religieux du Sénégal, pourquoi pas à Mbeuleukhé ? Toutefois, le fils ainé du Khalife de Mbeuleukhé a prié afin que l’élection présidentielle se déroule dans la paix, gage de la bonne marche du pays. Le bitumage de la route Dahra-Mbeuleukhé, l’érection du poste de santé en district, sont des préoccupations soulevées par Abib Dia.

Abib Dia est revenu sur les 50 millions cfa que l’ancien président Abdoulaye Wade avait offert à Mbeuleukhé. S’adressant à ceux qui disent que cet argent aurait servi à réhabiliter la grande mosquée de la cité religieuse, il dira que rien n’a été fait.

Aliou Dia a balayé d’un revers de main les propos d’Abib Dia. A l’en croire, les 50 millions de FCFA qu’Abdoulaye Wade avait octroyés Mbeuleukhé ont bel et bien été injectés à la grande mosquée. Il a terminé par énumérer les réalisations du président Macky Sall dans le foyer religieux d’El Hadji Daouda Dia.

La prochaine édition du gamou de Mbeuleukhé, sous la conduite d’Abib Dia, est fixée au 11 janvier 2020.

