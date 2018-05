Gamou feu Amadou MBaye Maodo : Les remerciements d’El Hadji Mansour Mbaye

A la suite de la journée de commémoration du décès de leur illustre père et grand-père Amadou Mbaye Maodo, El Hadji Mansour Mbaye Khalife de ladite famille, ses enfants et ses petits-enfants remercient particulièrement par leur contribution à la réussite de la journée de prières célébrée ce 1er Mai à Tivaoune. A cet effet, Hadj Mansour remercie le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour qui leur a fait honorer par sa présence en compagnie de Serigne Babacar Sy (Dabakh), Serigne Habib Sy, Mame Ousmane Sy, et Cheikh Tidiane Sy. Par cette même occasion, Hadj Mansour tient à saluer le geste de la famille d’Abdoul Aziz Sy Al Amin qui a perpétué l’œuvre de leur illustre père lors de ladite journée0

Le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké n’en est de reste car, sa propre fille Soxna Mame Faty Mbacké qui a dirigé le dahira Soxna Baly Mountakha avec une forte délégation était sur les lieux. Un remerciement solennel va droit à l’égard de son excellence Macky Sall qui a su ménager une forte délégation dirigée par son Ministre de tutelle Abdou Ndéné Sall, le gouverneur de la région, le préfet, l’adjoint du maire et d’autres membres de l’Etat. Ousmane Tanor Dieng, ami d’El Hadji Mansour Mbaye a su magnifier la journée à un soutien défectible à l’égard de ce dernier.

La journée a été marquée par la marraine Adjaratou Ndella Wade qui a mis à sa disposition son somptueux palais sis à Tivaoune aux invités et n’a manqué de ménager aucun effort à la réussite de la journée. Ablaye Mbaye Pèkh et Abdou Aziz Mbaye (maitres de cérémonie), étaient sur les lieux. Ce dernier a magnifié ce geste du Député maire d’Agnam Mr Farba Ngom pour son engagement indéfectible à l’endroit de la famille.

Cependant, El Hadji Mbaye socialiste de cœur, a profité de ce Gamou pour réaffirmer son ancrage dans le Ps depuis le Président Lamine Gueye. Il confirme son appartenance infaillible à la coalition Benno Bokk Yakaar et remercie le chef de l’Etat pour son amitié inlassablement manifestée à l’égard sa modeste personne.