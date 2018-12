Gana Gueye proche du PSG ?

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, cherche en priorité à recruter un numéro six cet hiver. Le PSG a établi un profil bien précis du milieu défensif qu’il souhaite recruter : un récupérateur pur et dur.

Après avoir rêvé de N’Golo Kanté, inabordable en raison d’une enveloppe de transferts limitée par le fair-play financier, la direction sportive du club parisien s’intéresserait à deux autres joueurs de Premier League.

Dailymercato informe que Paris ne compte pas dépenser beaucoup cet hiver et on parle depuis plusieurs semaines d’une enveloppe comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour janvier. Everton va-t-il accepter cette somme ?

Le nom d’Abdoulaye Doucouré (25 ans) a circulé et celui d’Idrissa Gana Gueye (29 ans) est cité cette semaine par Paris United. Gana fait donc partie des 5 joueurs pistés par le PSG pour le prochain mercato. Sous contrat avec Everton jusqu’en 2022, Gana pourrait donc revenir en Ligue 1 française en hiver.

