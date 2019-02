Gana, Mbayue Diagne:… Le point sur le mercato des Lions

Le mercato d’hiver a fermé ses portes hier 31 janvier, à minuit, dans la plupart des championnats européens. De nombreux internationaux sénégalais sont transférés. Rewmi fait le point pour vous.

Psg: Gueye ne viendra pas

Idrissa Gueye, le Sénégalais, est incontestablement la vedette de cette fin de mercato. Dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Idrissa Gueye ne rejoindra pas le club parisien lors du mercato hivernal. Suite au renfort de Leandro Paredes (24 ans, Zenit Saint-Pétersbourg), le Paris Saint-Germain n’enchaînera pas avec la venue du milieu de terrain récupérateur international sénégalais Idrissa Gueye (29 ans, Everton), a-t-on appris chez nos confrères de Sky Sports. Après avoir repoussé une offre de vingt-cinq millions d’euros de la part du club de la Capitale, les Toffees ont décidé de conserver l’ancien joueur de Lille et d’Aston Villa. Selon Téléfoot, le natif de Dakar a fait le forcing pour rejoindre les coéquipiers de Thiago Silva, mais l’écurie managée par Marco Silva a choisi de fermer la porte, l’actuel leader de Ligue 1 n’ayant pas transmis la proposition attendue (35-40 M€). « Ma réaction est la même que celle du club, a récemment indiqué le technicien portugais en conférence de presse. Nous avons rejeté l’offre. C’est un joueur très important pour nous. On ne met pas nos joueurs sur le marché. Pour que les clubs puissent nous acheter nos joueurs, ils doivent vraiment mettre le prix que vaut le joueur. Et quand vous regardez le prix dont on parle, je ne trouve pas que cela corresponde à la valeur de Gueye. Vous connaissez mon opinion depuis le premier jour où vous avez commencé à me parler d’une possible offre. D’un point de vue technique, en tant que manager, c’est un joueur très important pour nous et c’est l’un de ceux qu’on ne veut pas perdre. » Reste désormais à savoir si Paris va se rabattre sur Thiago Mendes (26 ans, Lille) avant la clôture du marché des transferts. Suspense…

Galatassaray officialise l’arrivée de Mbaye Diagne

Il a fait sa présentation à Galatassaray. C’est le meilleur buteur d’Europe en championnat. Mbaye Diagne, attaquant de Kasimpasa et auteur de 20 buts cette saison en Süper Lig, était annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de Galatasaray. Et le club turc a officialisé son arrivée ce jeudi. Mbaye Diagne qui a bien signé un contrat de quatre ans et demi, touchera 2,3 millions d’euros par an.

Pape Paye rejoint l’AS Nancy-Lorraine

Le défenseur droit de 28 ans est la sixième recrue du club de la ligue 2. Son nouveau club informe qu’il était libre de tout contrat depuis son départ de Bourg-en-Bresse en fin de saison dernière. Il s’est engagé pour un contrat de six mois. Pape Paye est la deuxième recrue dans le secteur défensif. Il compte 90 matchs en ligue 2 avec Dijon et le Bourg en Bresse 01, ainsi que 10 apparitions en Ligue 1 avec Lorient. De son vrai nom Pape Abdou Paye, c’est un joueur franco-sénégalais qui est né à Lyon. L’AS Nancy Lorraine est à l’avant dernière place du classement de la ligue 2 avec 4 victoires, 4 matchs nuls et 14 défaites. La défense a encaissé 31 buts.