Le promoteur Gaston Mbengue est amer après le combat Balla Gaye 2 et Modou Lô. Dans un entretien avec SourceA, il déclare qu’il va «définitivement abandonner pour de bon, la lutte». La raison? Il déclare: «les gens n’arrêtent pas de m’appeler pour m’insulter ; je vais porter plainte». Gaston Mbengue est d’autant plus mal, que, dit-il, «c’est avec plus 300 millions, presque 400 millions F Cfa, que cette affiche a eu lieu».