Gaz et Pétrole : «Tous les contrats seront publiés »

Le président de la République a annoncé vendredi que tous les contrats signés par le gouvernement seront rendus publics.

« J’ai décidé désormais que tous les contrats que le Sénégal sera amené à signer seront des contrats publics », a dit Macky Sall lors d’un symposium de lancement du Tome 1 des ouvrages qu’il va publier dans le cadre d’une collection appelée « conviction républicaine ».

« Il y a eu trop de débats sur le pétrole, avant même qu’on sache s’il y aurait une seule goute, un mètre cube de gaz qui sera mis en exploitation », a souligné Macky Sall.

« Nous nous rapprochons de cette exploitation. Les contrats ont été publics. Ça a été un grand pas. Le Sénégal a publié pour la première fois, ces contrats pétroliers », a relevé le chef de l’Etat.

Selon lui, les Africains doivent mener le combat sur la gestion des ressources naturelles pour « tirer leur épingle du jeu et gagner plus de revenus ».

« Cette gestion est encadrée par les législations en cours (Code pétrolier, minier) qui étaient faites à un moment où les pays recherchaient plus d’investissements. Elles ont été très généreuses à l’endroit des investisseurs. Il s’agira dans le combat que nous menons au quotidien de refaire un équilibre pour que nos pays producteurs puissent tirer leur épingle du jeu et gagner plus de revenus », a-t-il expliqué.

Le président de la République a réitéré son appel au dialogue « autour de la philosophie de gestion » des ressources pétrolières et gazières du pays.