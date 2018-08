Gendarmerie: Les 3 commandements du Général Cheikh Sène

Le Général Cheikh Sène a été installé, hier, dans ses fonctions de Haut commandant de la gendarmerie nationale (Comgend), en présence du Ministre des Forces armées, Augustin Tine. Une occasion pour le nouveau patron de la gendarmerie d’étaler ses trois axes stratégiques. Ce, afin de consolider l’activité opérationnelle et la production de sécurité, de rénover le fonctionnement de l’institution et de valoriser les personnels et les compétences.

« Le premier axe consiste à veiller à la sureté publique et assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements. En effet, la finalité de notre action est d’occuper le terrain en vue de dissuader les délinquants, de rassurer la population et surtout de garantir la protection des institutions républicaines. (…). Il s’agit au premier chef, de garantir le même niveau de sécurité pour tous les citoyens sur l’ensemble du territoire sous la compétence de la gendarmerie et de poursuivre la mise en place des pelotons spéciaux d’intervention de la gendarmerie, au niveau de chaque légion, pour améliorer sensiblement la réponse de la gendarmerie face à la menace terroriste », déclare Cheikh Sène.

Selon lui, le second axe consiste à mettre à jour le cadre juridique de l’action de la gendarmerie, en cohérence avec la montée en puissance de l’institution consacrée par la création de nouvelles structures. « Afin de renforcer l’ancrage territorial, gage de proximité avec la population, la création de communautés de brigades commandées par des officiers subalternes sera effective ainsi que la transformation de tous les escadrons territoriaux en escadrons de surveillance et d’intervention, avec les capacités adaptées. La gendarmerie doit jouer un rôle de premier plan dans la protection des infrastructures critiques et des ressources clé », dit-il.

Ainsi, le nouveau patron de la gendarmerie de noter que le centre des systèmes d’information de la gendarmerie, en phase d’achèvement, va permettre la mise en place d’une plateforme technique sécurisée pour faciliter la transmission des ordres et des comptes rendus, les échanges d’informations et le stockage numérique des données. Aussi, a-t-il promis un appui conséquent aux malades, aux veuves et aux orphelins. « Le dernier axe, il porte sur la volonté de consolider la place de la gendarmerie comme atout capacitaire et outil majeur de gestion de crises aussi bien au plan national qu’international », soutient le général.

Interdiction des armes à feu dans les manif’

Le Général Cheikh Sène a promis de créer de véritables changements qui vont profiter aussi bien aux populations qu’à l’institution qu’il dirige, notamment de l’usage des armes à feu lors des manifestations. Il a fait part de sa volonté. « Afin de produire une sécurité qui ne compromettra pas la liberté, je veux faire un effort sur la prévention et l’anticipation, tout en veillant à préserver en permanence la capacité de la gendarmerie à assurer le continuum que requiert la réponse des autorités politiques face aux crises. Plus que par le passé, il s’agira d’éviter la violence, même légitime, en imposant la non-létalité au cœur de notre action », dit-il.**Cependant, pour cela, souligne-t-il le maillage territorial se poursuivra en développant une stratégie de prévention de proximité et en veillant à la cohérence du dispositif et au maintien des capacités opérationnelles, conduire avec pragmatisme le retour à l’orthodoxie militaire et administrative dans tous les aspects du service. Notamment dans le port de la tenue et des attributs, la présentation des écrits de service et la gestion des moyens matériels et financiers, garantir le crédit stratégique de la gendarmerie par une coopération globale aux plans national (avec les autres forces de sécurité et de défense) et international (avec les partenaires) ainsi que la promotion du partenariat public-privé.

Lutte contre les accidents routiers

« La lutte contre l’insécurité routière est devenue une priorité gouvernementale. Et pour infléchir la courbe des accidents de la route, des unités motorisées et d’autoroute spécialement dédiées à cette tâche seront créées et équipées au niveau de la gendarmerie territoriale », promet le général.

