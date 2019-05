Général Mamadou Niang dirige le dialogue politique

La commission politique du dialogue national est mise en place. Quatre membres ont été désignés pour mener le processus électoral. Il s’agit du général Mamadou Niang, ancien ministre de l’intérieur et ancien ambassadeur.

Babacar Kanté, ancien vice-président du conseil constitutionnel et doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université Gaston berger de Saint-Louis. Professeur Alioune Sall, avocat, agrégé en droit et ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l‘université Cheikh Anta Diop, actuellement juge à la cour de justice de la Cedeao à Abuja au Nigeria, a aussi été nommé. De même que Abdou Mazib Ndiaye, personnalité remarquable de la société civile sénégalaise.

La nouvelle équipe aura en charge de mener le processus électoral, la loi sur le parrainage et toutes les autres questions politiques.