GEOLOCALISATION La Première application mobile de livraison d’Afrique lancée à Dakar

La livraison autrement avec l’application mobile Paps, est devenue possible au Sénégal. Les concepteurs de l’application Paps, ont procédé hier à Dakar au lancement du premier service de livraison à la demande géo-localisée en Afrique francophone. C’est dans le souci de faciliter les transactions et de gagner du temps que l’application dispose d’un système de paiement mobile, avec un système de notation pour le service après chaque course. À travers la startup Paps, le concepteur met ainsi à la disposition des clients des livreurs les plus proches, permettant dans ce cas de gagner beaucoup plus de temps. Lancée en septembre 2016 à Dakar par le Sénégalais Bamba Lô, cette application a déjà remporté le prix « Orange Innovation Challenge » et a été lauréat de la meilleure startup de Hub Arica 2017 à Casablanca, au Maroc. Ainsi, la startup Paps donne une place importante aux coursiers. Première solution de livraison à pied, l’application dispose d’un outil de travail du livreur, très simple d’utilisation, qui permet aux coursiers de recevoir directement leurs courses et, grâce à un GPS, de pouvoir avoir l’itinéraire le plus rapide pour aller faire leur course. Le système permet toujours de favoriser le livreur le mieux noté et le plus proche du client pour opérer.

Zachary Badji