George Michael est décédé à l’âge de 53 ans

Le porte-parole de George Michael a annoncé la mort de l’artiste, comme le rapporte la BBC. Il avait 53 ans.

2016 aura été une année noire jusqu’au bout pour les chanteurs internationaux. En effet, après David Bowie et Prince, c’est au tour de George Michael de nous quitter à l’âge de 53 ans. Ce dernier s’est éteint chez lui, dans sa résidence de Goring dans l’Oxfordhire en Angleterre. Son représentant a confirmé son décès dans un communiqué publié par la BBC. « C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que notre aimé fils, frère et ami s’est éteint paisiblement chez lui pendant la période de Noël. La famille demande à ce que son intimité soit respectée pendant cet instant difficile. Il n’y aura pas de plus amples commentaires pour l’instant« , a-t-il déclaré.

Comme le précise la BBC, la police de la Thames Valley a confirmé qu’une ambulance avait été appelée dans sa propriété de Goring dans l’Oxfordshire à 13h42 heure locale. Les forces de l’ordre ont également indiqué que le décès était traité comme une mort naturelle.

George Michael était devenu célèbre dans les années 80 avec son groupe Wham!, dont le titre Last Christmas est toujours aujourd’hui un hit de Noël. Il avait ensuite continué sa carrière en solo avec succès, notamment avec l’album Older sorti en 1996 qui s’est écoulé à 8 millions d’exemplaires. Au total, George Michael a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde.

Source: http://www.closermag.fr/article/george-michael-est-decede-a-l-age-de-53-ans-693301