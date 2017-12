George Weah nouveau Président de la République du Libéria

REWMI.COM- L’ancienne star du football mondial George Weah est le nouveau Président de la République du Libéria. Sa victoire est large nette et sa bavure au second tour de la présidentielle. Les résultats sont « quasi complets » selon le site Rfi.fr qui donne l’information. La troisième tentative est la bonne pour Mister George, comme on le surnommait affectueusement, le seul footballeur africain ballon d’or Fifa (1995). Nous y reviendrons