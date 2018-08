Barcelona football player Gerard Pique makes a gesture as he speak to the media during a press conference at the Okura hotel in Bangkok on August 5, 2013. Barcelona football team will play an exhibition match with Thailand's national team at the Rajamangala National Stadium in Bangkok on August 7. AFP PHOTO/ Nicolas ASFOURI

Gerard Piqué met fin à sa carrière internationale Partager Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest Le défenseur du FC Barcelone a confirmé ce samedi 11 août qu’il ne portera plus le maillot de la Roja avec qui il a été champion du monde et d’Europe en 2010 et 2012. est terminé. Après 102 sélections et 5 buts marqués sous le maillot de l’équipe nationale d’Espagne, Gerard Piqué a confirmé qu’il ne portera plus les couleurs de la Roja. À 31 ans, il prend officiellement sa retraite internationale. Membre de la sélection depuis 2009, il n’a pas souhaité poursuivre l’aventure internationale malgré l’arrivée au poste de sélectionneur de son ancien entraîneur au FC Barcelone, Luis Enrique. « J’ai parlé avec lui (Enrique) il y a une semaine ou deux et lui ai dit que ma décision avait été prise », a affirmé le défenseur de Barcelone, âgé de 31 ans, en marge de la Supercoupe d’Espagne, qui doit se dérouler dimanche entre le Barça et le FC Séville à Tanger (Maroc). Luis Enrique a pris la tête de la Roja en juillet, suite à l’intérim de Fernando Hierro appelé en urgence au début de la Coupe du Monde en Russie pour remplacer Julen Lopetegui, renvoyé pour avoir accepté le poste d’entraîneur du Real Madrid.L’Espagne, pourtant favorite, a été éliminée du mondial en 8ième de finale par la Russie. Après Xavi Hernandez et Andrés Iniesta, il est le troisième champion du monde de 2010 à prendre sa retraite internationale. Partager Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest