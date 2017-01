GESTION DE LA SECURITE PUBLIQUE Ça râle de tous les côtés

Qu’un Directeur général de société se mette à étaler, à nu, les failles du système de sécurité sénégalais, pose problème. La sortie de Me Moussa Diop a-t-elle réveillé le chef de l’Etat sur les dangers qui guettent le Sénégal ?

Cela n’a, semble-t-il, intéressé personne sauf en haut lieu. Au sein du palais, le Président de la République n’a pas manqué de tiquer en écoutant le Directeur général de la société Dakar Dem Dikk. Me Moussa Diop a étalé, sans le savoir, l’amateurisme de forces de sécurité sur le contrôle à la frontière avec la Gambie. Au lendemain de l’annonce de la Cedeao sur son option militaire, les Gambiens ont assailli le Sénégal. Et à l’approche de la date fatidique, les mercenaires que Yahya Jammeh avaient recrutés ont dû diluer leur vin, au regard de l’imposant dispositif militaire mis en place. Paniqués, ces mercenaires se sont fondus dans le lot des réfugiés pour entrer au Sénégal. Il a fallu quatre jours après leur entrée sur le territoire sénégalais, pour que les forces de sécurité se rendent compte d’une infiltration ! Et qui pour retourner ce colis dangereux ? Une société nationale a affrété, avec l’argent du contribuable sénégalais, des dizaines de bus pour reconduire à la frontière des mercenaires qui auraient dû être arrêtés. Alors, mille questions se posent ? Abdoulaye Daouda Diallo, est-il compétent pour gérer la sécurité nationale ? Cette interrogation a certainement effleuré la conscience du chef de l’Etat qui constate, amèrement, la légère compétence de son ministre de l’Intérieur. Dans le cercle restreint de Macky Sall, on casse du sucre sur le dos d’Abdoulaye Daouda Diallo. Et la création d’un ministère de la sécurité nationale est ainsi agitée. A l’époque du Président Wade, Macky Sall a eu à gérer ce portefeuille et connait des ficelles ? Dès lors, le parallélisme des formes est vite fait avec le spectaculaire cambriolage d’une banque dans la banlieue. Là aussi, des interrogations se posent ? Comment la police a-t-elle pu laisser s’enfuir des malfaiteurs armés à bord d’un véhicule, sur une surface réduite où se trouvent curieusement la Légion gendarmerie d’intervention, la police de Thiaroye, de Pikine et de Guédiawaye ? Pendant deux heures, des éléments en patrouille ont mené une course poursuite contre ces bandits dont le modus operandi inquiète. En tout cas, les citoyens ont peur à la lecture de cette vague de violence inquiétante. La peur a fini par gagner tout un peuple laissé à son sort par la faute d’une gestion informelle de sa sécurité. Si des bandits armés ont pu cambrioler une banque encerclée par trois commissariats et une caserne de gendarmerie d’élite, alors « qui est en sécurité au Sénégal ?», se demande cette vendeuse d’arachides installée au croisement route de « Boune » en banlieue. Et selon des sources policières, il y a beaucoup de zones d’ombre dans cette affaire. Et d’ajouter « qu’il est temps que le ministère de l’Intérieur ne soit plus géré par « un copain du Président ». Et comme cela semble être le cas, avec cette mission d’organiser des élections qui lui est dévolue, les Sénégalais devront encore prendre patience.

Pape Amadou Gaye