GESTION DU PAYS- «Mankoo Wattu Senegaal» accuse Macky Sall de favoriser sa famille

Une frange de l’opposition qui s’est réunie hier autour de la coalition «Mankoo Wattu Senegaal» pour apprécier l’adresse à la nation du Président de la République, trouve décevant son discours de fin d’année. Manko soupçonne le président de favoriser sa famille dans la gestion des biens publics.

A en croire Mamadou Lamine Diallo, coordonnateur de ladite coalition, « l’Assemblée des citoyens voudrait que la gouvernance de ses affaires soit transparente et garantisse l’égalité de tous devant la loi, notamment la Constitution. L’année 2016 aura suffi pour démontrer que Macky et son régime se servent de la République pour construire une dictature familiale, celle des Faye-Sall. La gestion patrimoniale et familiale des richesses du pays se fait aux yeux de tous : l’affaire Bictogo, les constructions des cités ministérielles à Diamniadio, de l’Université Ahmadou Makhtar Mbow, du building administratif, sont des preuves accablantes. ». Parlant du fichier électoral, «Mankoo Wattu Senegaal» croit savoir que «le Gouvernement cherche, à travers un marché confié à la société Iris de plus de 50 milliards, à fabriquer son propre fichier de 3 à 3,5 millions d’électeurs sous prétexte que la Cedeao (Ndlr : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest) demande l’établissement d’une Carte d’identité biométrique afin de confisquer le vote du peuple en choisissant ses propres électeurs. Et qu’il est significatif que le Président ait refusé d’aborder cette importante question». Par ailleurs, le Front «Mankoo Wattu Senegaal» dénonce les interdictions de marches au Sénégal par l’actuel régime.

Ibrahima Khalil DIEME