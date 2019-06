Gestion des ressources naturelles: Le 5 recommandations du RUR

Le RUR appelle à la vigilance pour la gestion des ressources naturelles face aux forces étrangères obscures qui tentent de déstabiliser le pays

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de veille, de contribution et d’alerte de l’Alliance Pour la République (APR), sous la présidence de son Coordonnateur National, le Professeur Moussa BALDE, a adopté la résolution suivante sur la situation politique nationale :

1. Le RUR rappelle les faits objectifs et constants d’un contrat privé, sans aucune intervention de l’Etat sénégalais entre deux personnes privées dont M. Aliou SALL, le Maire de Guédiawaye, Président de l’Association nationale des Maires du Sénégal (AMS) ; un contrat de recherche et d’exploration pétrolière signé par le Président Abdoulaye WADE ;

2. Le RUR condamne avec la dernière énergie l’amateurisme notoire et le parti-pris manifeste de la pseudo enquête d’une équipe de la BBC sur un prétendu scandale dans la gestion de l’entreprise privée PETROTIM dont s’est saisie une partie de l’opposition en mal de représentativité et de repères, à la solde de forces étrangères obscures prêtes à déstabiliser notre pays, une opposition incapable de répondre à l’appel sincère au dialogue national lancé par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL ;

3. Le RUR se réjouit des importantes découvertes de pétrole et de gaz dans l’off shore sénégalais, faites sous le magistère de son Excellence le PR Macky SALL, un d’Homme d’Etat au parcours professionnel exceptionnel, compétent, intègre et désintéressé. Félicite le Président de la République pour les dispositions prises depuis belle lurette en vue d’une gouvernance transparente et inclusive de nos ressources naturelles, minières, pétrolières et gazières avec l’ITIE, la mise en place du COS PétroGaz, de l’Institut National du Pétrole, la création du Ministère du Pétrole et de l’Energie, la prise en compte du contenu local, des générations futures et de l’environnement dans l’exploitation des hydrocarbures ;

4. Lance un appel solennel à nos compatriotes à la sérénité, à la vigilance et à la mobilisation afin de barrer la route aux forces étrangères obscures qui au-delà du Maire de Guédiawaye et du Président de la République, veulent faire main basse sur nos ressources en s’attaquant à notre démocratie, à la stabilité de notre pays et l’engagement de notre peuple pour une émergence inclusive.

5. Enfin le RUR félicite le Ministre de la justice pour l’ouverture d’une enquête qui va permettre aux organes judiciaires de notre pays de faire entotale indépendance toute la lumière sur cette affaire.

Le Coordonnateur National du RUR Moussa BALDE, Professeur titulaire des Universités, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural