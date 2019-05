Gestion des stationnements à Dakar: Des emplois nouveaux créés  

A l’occasion de la fête du travail, Smart City Africa, une société de gestion de stationnement, a sacrifié à la tradition. Occasion saisie pour les responsables de cette structure de présenter leur boite et décliner leurs objectifs de participer à la création d’emplois.

La gestion du stationnement reste un problème majeur dans la capitale dakaroise. C’est en ce sens que Smart City Africa a pris l’initiative de désencombrer les grandes artères de la capitale, en rendant la circulation plus fluide dans les rues et en permettant aux passagers d’accéder aux trottoirs. Selon Dominique Borely, responsable de ladite structure, cette activité a débuté dans les communes de Dakar par la Médina. « Il s’agit de revoir le temps de stationnement des véhicules privés et du transport urbain. Les privés déboursent 300 FCfa pour une heure. Pour ce qui est du transport urbain, à savoir les taxis, ils payent un forfait de 200 FCfa de 8H à 18 heures. Les cars Rapide et Ndiaga Ndiaye ont des forfaits de 500 FCfa de 8H à 18 heures », dit-il. A l’en croire, la société gère aussi les amendes, les mises en fourrière et les sabots. « Nous avons une équipe pour mettre les sabots à ceux qui n’ont pas le droit de stationner et quand un véhicule est mobilisé pendant 48h, il est mis à la fourrière », dit-il.

Cette société dans la gestion du stationnement a fait face à beaucoup de difficultés à ses débuts. « Mais, la population commence à comprendre l’activité grâce à une sensibilisation. Des emplois ont été également créés avec les jeunes laveurs de véhicules. Ils ont compris que nous sommes venus pour apporter du travail », dit-il. Et de renchérir: « Cent personnes ont été embauchés dans la boite après une formation au bout de trois mois ». Les recettes sont enregistrées pour les machines laudateurs où toutes les transactions remontent dans leur backoffice.

Pour le directeur Smart City Africa, Bounama Sylla, c’est une activité qui rapporte des recettes supplémentaires aux collectivités locales et beaucoup d’emplois en plus d’être présente dans 70 pays dans le monde. « C’est un projet qui crée des milliers d’emploi et les travailleurs ont une prise en charge sociale », dit-il.

Ngoya NDIAYE