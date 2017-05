GHANA  Appiah commence par un coup de balai !

Le nouveau sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a écarté 10 joueurs présents lors de la dernière CAN dans sa première liste de 30 Black Stars retenus pour le match éliminatoire à la CAN 2019 contre l’Ethiopie (11 juin) et les amicaux contre le Mexique (28 juin) et les Etats-Unis (1er juillet).

De retour sur le banc du Ghana, le sélectionneur Kwesi Appiah a dévoilé ce jeudi une liste de 30 joueurs pour le match éliminatoire à la CAN 2019 contre l’Ethiopie (11 juin) et les amicaux contre le Mexique (28 juin) et les Etats-Unis (1er juillet). Même si le capitaine Asamoah Gyan et les frères André et Jordan Ayew sont là, le technicien a décidé de frapper fort en se passant de dix joueurs présents durant la dernière CAN, parmi lesquels plusieurs titulaires habituels comme Christian Atsu, Mubarak Wakaso, Emmanuel Agyemang-Badu ou encore le gardien Razak Brimah. Baba Rahman est lui toujours blessé.

Difficile de savoir si Appiah a quelque chose à reprocher individuellement à ces joueurs, mais il semble surtout que le sélectionneur ait décidé d’employer la manière forte pour tenter de faire enfin franchir un palier au Ghana, présent lors des 6 dernières demi-finales de la CAN, mais incapable de décrocher le titre depuis 1982. Du coup, de nombreux nouveaux venus font leur apparition, à l’instar de Lumor Agbenyenu, Isaac Sackey, Kingsley Sarfo et Thomas Agyepong.

Les 30 Black Stars retenus :

Gardiens : Richard Ofori (Wa Allstars), Adam Kwarasey (Brondby, Denmark), Felix Annan (Kotoko), Joseph Addo (Aduana Stars)

Défenseurs : Harrison Afful (Columbus Crew, USA), Daniel Amartey (Leicester City, England), Lumor Agbenyenu (Munich 1860, Germany), Daniel Darkwah (Aduana Stars, Ghana), John Boye (Sivasspor, Turkey), Rashid Sumalia (Al Gharafa, Qatar), Nicholas Opoku (B.Chelsea, Ghana), Jonathan Mensah (Columbus Crew, USA), Jerry Akaminko ( Eskiserhispor, Turkey), Samuel Sarfo (Liberty, Ghana)

Milieux de terrain : Mohammed Abu (Columbus Crew, USA), Afriyie Acquah (Torino, Italy), Isaac Sackey (Alanyaspor, Turkey), Thomas Partey (Atletico Madrid, Spain), Ebenezer Ofori (Stuttgart, Germany), Kingsley Sarfo (Sirius, Sweden), Winful Cobbinah (Hearts of Oak), Yaw Yeboah (FC Twente, Holland), Godsway Donyoh (Nordjaelland, Denmark), Andre Ayew (West Ham, England), Frank Acheampong (Anderlecht, Belgium), Thomas Agyepong (NAC Breda, Holland)

Attaquants : Asamoah Gyan (Al Alhi, UAE), Jordan Ayew (Swansea City, England), Majeed Waris (Lorient FC, France), Raphael Dwamena (FC Zurich, Switzerland)