Ghana-Egypte Malang Diédhiou au sifflet

Un trio d’arbitres sénégalais dirigé par Malang Diédhiou, a été désigné pour le match Ghana-Egypte, comptant pour la dernière journée des éliminatoires du groupe E, zone Afrique.

Diédhiou sera assisté de Djibril Camara et d’El Hadj Malick Samba, pour ce match prévu le 12 novembre à Kumasi. Le trio avait sifflé la demi-finale retour de Ligue africaine des champions entre le WAC de Casablanca et l’USMA (3-1), samedi dernier. La rencontre Ghana-Egypte ne revêt pas d’enjeu sportif majeur, les Pharaons (13 points) ayant déjà validé leur ticket lors de la journée précédente pour la Coupe du monde 2018. Le Sénégalais Daouda Guèye, qui avait sifflé la finale du tournoi de l’UFOA (Union des fédérations ouest-africaines de football) entre le Ghana-Nigeria (4-1), est le 4e arbitre désigné pour ce match. Le trio Malang Diédhiou-Djibril Camara-Hadj Malick Samba est pour sa part en course pour la phase finale de la Coupe du monde 2018, après avoir sifflé au tournoi de football des Jeux olympiques de Rio 2016. Malang Diédhiou, présent à la Coupe des Confédérations en juin dernier en Russie, avait sifflé en compagnie de ses assistants la demi-finale Burkina Faso-Egypte de la CAN 2017.

