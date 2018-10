Ghana: L’avion du président échappe à un crash

Le président ghanéen est de retour des Etats-Unis, après avoir échappé de peu à un accident de l’avion présidentiel (presse). Nana Addo Dankwa Akufo-Addo est rentré dimanche au Ghana après un incident aérien qui aurait bien pu être fatal, et qui s’est produit samedi soir à Washington D.C., aux Etats-Unis, a rapporté la presse locale. Le ministre désigné de l’Information, Kojo Oppong Nkrumah, s’est adressé à la presse peu après l’arrivée du président. Il a confirmé que l’un des moteurs de l’avion transportant le président et son entourage – qui revenaient de l’Assemblée générale de l’ONU – s’était éteint environ 20 minutes après leur décollage de Washington D.C. Des sources ont indiqué à la presse que le Falcon 900 présidentiel avait dû décrire des cercles au-dessus de la capitale américaine pendant un certain temps pour faire baisser sa réserve de carburant, avant d’effectuer un atterrissage assisté. M. Nkrumah a déclaré que M. Akufo-Addo et son entourage étaient finalement revenus au Ghana à bord d’un vol commercial de la compagnie South African Airways.