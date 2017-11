Ghislaine Dupont et Claude Verlon: quatre ans après, de nombreuses zones d’ombre

C’est aujourd’hui le 4e anniversaire de la disparition de nos deux collègues de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués à Kidal dans le nord du Mali en 2013. Quatre ans après les faits, l’enquête française n’avance que très lentement. Ce qui provoque le désarroi des familles des victimes.

Il y a bien eu une seconde déclassification de documents au printemps, mais en raison du secret-défense, de nombreux passages ont été caviardés, rendant leur lecture très difficile. La Minusma, la Mission des Nations unies au Mali, présente à Kidal, a certes fourni des documents à la justice, mais ils n’ont rien apporté de bien nouveau. L’enquête française n’a pas beaucoup progressé ces derniers temps.Au Mali, c’est pire : elle est quasiment au point mort. Un état de fait qui désespère Apolline Verlon. « Notre temps à nous n’est pas le temps de la justice, c’est ce qu’on entend depuis quatre ans, se désole la fille de Claude Verlon. Mais voilà, c’est quand même deux ressortissants français journalistes qui ont été tués ! Ils étaient là pour faire leur métier et c’est vrai que c’est inacceptable de se dire que quatre ans après, on n’a toujours aucune réponse valide, certaine. »

Apolline Verlon regrette ainsi qu’aucun magistrat n’ait encore pu se rendre sur les lieux de l’assassinat, à Kidal dans le nord du Mali. Sur place, la situation est toujours extrêmement tendue. Les attaques jihadistes y sont régulières. Certes, l’administration commence à faire son retour dans une ville jusque-là tenue par les groupes armés, mais les conditions de sécurité empêchent toute venue des autorités judiciaires françaises et maliennes. « Au niveau local, les questions de justice, d’enquête, sont des questions un peu sensibles parce qu’elles touchent à certains intérêts, elles touchent à des groupes, explique Sidi Mohamed Ag Ichrach, le nouveau gouverneur de la ville qui a récemment pris ses fonctions. Je pense qu’il faut savoir patienter pour faire un bon travail. L’important est qu’un jour ou l’autre la vérité se fasse ».

Des suspects en Algérie

Quatre ans après les faits, les zones d’ombre sont encore nombreuses. Beaucoup de questions restent toujours sans réponse. Pourquoi nos deux collègues ont-ils été assassinés ? Ont-ils été « trahis », comme l’a affirmé à plusieurs reprises le ministre de la Défense de l’époque, Jean-Yves Le Drian ? Et si oui, par qui ? Autre interrogation : existe-t-il un lien entre cette affaire et la libération des otages d’Arlit intervenue quatre jours avant leur disparition ? La piste a été relancée par un reportage d’Envoyé spécial diffusé sur France 2 en janvier dernier. Mais la justice l’a écarté.

Au final, les rares éléments ou presque dont on dispose aujourd’hui, ce sont les identités de la plupart des ravisseurs et des commanditaires. Certains seraient encore en vie, et selon l’association des Amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, deux ou trois d’entre eux se trouveraient « a priori » en Algérie. « Il est tout à fait évident que la collaboration de l’Algérie nous aiderait grandement dans l’arrestation des présumés coupables, explique Christophe Deltombe, avocat et membre de l’association. Il est manifeste qu’un certain nombre de jihadistes se trouvent actuellement en Algérie et que c’est d’une certaine manière un refuge parce qu’à partir du moment où il n’y a pas d’entraide, pour eux, c’est une sécurité. Les services secrets algériens certainement ont connaissance de tout ça… Alors, l’entraide judiciaire avec l’Algérie n’est pas très simple. On le sait tout simplement parce que les ministres nous l’ont dit. Mais c’est certain que si l’Algérie se prêtait un peu plus à une collaboration, tout le monde y gagnerait. »

L’inquiétude aujourd’hui des familles des victimes : que les suspects ne soient jamais traduits en justice. « Une des appréhensions que j’ai typiquement, confie Apolline Verlon, c’est d’entendre dans les jours qui viennent “écoutez mademoiselle Verlon, on est désolés, mais voilà, les protagonistes que l’on cherchait ont été tués” ». Les parties civiles demandent ainsi aux autorités françaises de tout mettre en œuvre pour que les suspects ne soient pas éliminés, mais qu’ils soient arrêtés et remis à la justice. Leur espoir : que des mandats internationaux soient prochainement lancés. Le problème, et il est de taille, c’est que la justice française ne dispose pas à ce jour d’état civil précis des suspects identifiés.

■ Au Togo, une bibliothèque en hommage à Claude Verlon

Direction Tabligbo, une petite ville du Togo à 70 km au nord-est de Lomé. Au bout d’une petite piste en mauvais état, on découvre un bâtiment en béton refait à neuf : c’est la bibliothèque Claude Verlon, avec ses quelque 2 000 livres. Créée par Kokou Djokoutoué, enseignant et président de l’association « Action pour Claude Verlon », cette bibliothèque permet aux habitants de la ville de retrouver le plaisir de la lecture tout en rendant hommage à notre ami disparu.