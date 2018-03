Ghouta: le régime accentue la pression sur les rebelles et gagne du terrain

Pour reprendre la Ghouta coûte que coûte, le régime de Bachar el-Assad est déterminé à en finir avec les rebelles aux portes de la capitale syrienne. Damas poursuit son offensive et vient d’ailleurs de dépêcher des renforts sur le front-est de la Ghouta. Le choix de cette région pour mener une incursion terrestre n’est pas anodin. Le résultat ne s’est pas fait attendre; selon l’OSDH, le régime a déjà repris plus de 50% du fief rebelle et fait plus de 900 victimes civiles pendant les bombardements.