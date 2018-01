Gigi et Bella Hadid nue : La polémique enfle !

Gigi et Bella Hadid ont aussi fait tomber le haut… mais aussi le bas ! Ces derniers mois, on a plus souvent eu l’occasion de voir l’ex de The Weeknd en tenue d’Eve. Pour la couverture de la version britannique de Vogue. Sur son compte Insta­gram, le maga­zine a publié un aperçu du shoo­ting visible dans son édition du 2 février prochain. Un cliché en noir et blanc signé du photo­graphe Steven Meisel où l’on découvre Bella et Gigi Hadid, tota­le­ment nues et très proches.

Une très belle réalisation qui n’a pas été au goût de tout le monde. De nombreux commentaires négatifs ont pollué la publication… Entre l’utilisation de photoshop pour certains et photo beaucoup trop sexy pour d’autres, le duo n’a pas convaincu. Mais les sœurs Hadid n’en sont pas à leur première polémique.

En mars dernier, Gigi faisait la Une du magazine Vogue Arabia en y apparaissant voilée. Les internautes l’accusaient de revendiquer ses racines palestiniennes que lorsqu’elle pouvait en tirer profit.