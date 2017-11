Gigi Hadid et Zayn Malik : découvrez comment ils ont fêté leurs 2 ans d’amour !

Après les séparations de Brad Pitt et Angelina Jolie, ou encore de Diane Kruger et Joshua Jackson, les coeurs brisés vont pouvoir retrouver espoir ! Il existe encore quelques valeurs sûres côté love story qui font rêver. Gigi Hadid et Zayn Malik ont fêté ce week-end leurs deux ans d’amour. Et il ne fallait rien de plus qu’un petit snap pour attendrir les fans sur les réseaux sociaux.