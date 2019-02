Gilets presse: Le Synpics dénonce l’attitude du SAES

Le Syndicat national des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics) s’insurge contre l’attitude du Syndicat autonome des Enseignants du Supérieur, section CESTI, qui a tenté par tous les moyens d’empêcher la tenue, au sein de l’école de journalisme, d’une cérémonie de présentation des gilets-presse confectionnés par le Syndicat. Dans un communiqué, le Synpics exprime toute sa désolation face à cette situation.

Le Syndicat national des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics) dénonce, avec la dernière énergie, l’attitude peu cavalière du Syndicat autonomes des Enseignants du Supérieur, section CESTI, qui a tenté par tous les moyens d’empêcher la tenue d’une cérémonie de présentation des gilets-presse confectionnés par le syndicat, à l’effet d’en doter les journalistes qui assurent la couverture de la campagne électorale. « Le Synpics qui a confectionné un certain nombre de gilets grâce à un partenariat institutionnel, a, conformément à une tradition qui date de 2007, souhaité les présenter à la presse et lancer la distribution. Malgré l’accord de la direction du CESTI, partenaire du Synpics, la section Saes a, par un communiqué, dénoncé cette initiative », lit-on dans le communiqué. Au motif de ce refus, le Synpics renseigne que le Saes-Cesti a invoqué une politique de ‘’deux poids deux mesures’’, considérant que l’ambassade des Etats Unis à Dakar n’ayant pu tenir la même cérémonie il y a une semaine, le Synpics ne devrait pas être autorisé à le faire.

« Non contents de ce communiqué, les membres de la section Saes du Cesti ont d’abord cadenassé la porte de la case-foyer devant abriter la manifestation, avant de venir perturber l’adresse à la presse du SG du Synpics accompagné des membres du BEN et des représentants des sections. Avec à leur tête le secrétaire général du Saes section Dakar, Malick Fall, les membres du Saes ont fait irruption dans la salle avant de se mettre devant le présidium pour perturber la rencontre », soutient le syndicat des journalistes. Et de renchérir : « Le Synpics prend à témoin l’opinion nationale et internationale qu’il a vécu une agression de la part d’un syndicat frère. Il s’agit là d’une ignominie dans le monde syndical qui est fondé par les valeurs de solidarité à toute épreuve et en toute circonstance ». Dans son communiqué, ce syndicat soutient qu’il saura rendre les coups qu’il a reçus. « La cérémonie fortement perturbée a finalement pu se tenir après que les quidams du Saes se soient retirés, certainement pour savourer leur forfait. Le Synpics procédera à la poursuite de la distribution des gilets-presse introduits dans l’espace médiatique par ses soins il y a douze ans, puis en 2012, avec l’appui, à l’époque, des ambassades des Etats Unis et du Canada », lit-on dans la missive.

Ngoya NDIAYE