Giroud sur le départ !

Quelques jours après l’arrivée d’Alexandre Lacazette à Arsenal, Olivier Giroud a confié qu’un départ était envisageable. Cela tombe bien, l’OM a fait du buteur des Bleus sa priorité.

Sa déclaration dans Téléfoot, le 4 juin, n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Olivier Giroud se disait « pas insensible aux approches des clubs français » et avait carrément qualifié « l’Olympique de Marseille » de « club mythique » (il n’avait rien dit au sujet de Lyon…). Depuis, malgré d’autres nombreuses rumeurs, le club de Frank McCourt semble avoir priorisé l’international français de 30 ans dans sa quête d’un avant-centre de renom. Une offre de 20 millions d’euros est imaginée et elle pourrait être formulée ces prochains jours…

Giroud vient en effet de confier qu’un départ d’Arsenal était possible. « C’est une option, pour être honnête avec vous« , a-t-il lancé, mardi, lors du premier jour de la tournée australienne de l’équipe d’Arsène Wenger. « Je suis ici en présaison, je voulais voyager. Certains m’ont demandé si je partais avec l’équipe, mais je suis un joueur d’Arsenal pour le moment et je veux bien me préparer pour la saison et on verra plus tard« , a-t-il rajouté, rapporte le Mirror. L’avant-centre des Bleus est aujourd’hui dans une position délicate à Arsenal. Déjà relégué sur le banc l’an dernier (11 titularisations, 18 entrées en jeu, pour 12 buts), il doit désormais faire avec la concurrence d’Alexandre Lacazette, tout juste recruté pour 53 millions d’euros.

Peu habitué à la langue de bois, le champion de France 2012 avec Montpellier parle même de son expérience chez les Gunners au passé: « C’est vrai, j’ai vraiment apprécié mes cinq ans à Arsenal. Je suis toujours à Arsenal et j’essaie d’être professionnel. J’ai fait mon travail sur le terrain. J’ai eu un accueil magnifique de la part des supporters. Je n’oublierai pas, peu importe ce qu’il arrive« . S’il est si attaché que ça à Arsenal, Olivier Giroud ne devrait donc pas poursuivre sa carrière en Premier League, où Everton et West Ham lui font les yeux doux. Ce serait donc l’OM ?