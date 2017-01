GLOBAL GO-TO THINK TANKS DE 2016 Le Codeseria classé meilleur laboratoire d’idées en Afrique 

Le Conseil pour le développement de la recherche des sciences sociales en Afrique (CODESRIA) est désigné « meilleur laboratoire d’idées en Afrique pour le Global Go-To Think Tanks de 2016, publié par l’Institut Lauder de l’Université de la Pennsylvanie.

A son 44e anniversaire le Codeseria est classé meilleur laboratoire d’idées en Afrique par l’Institut Lauder de l’Université de la Pennsylvanie. Un honneur pour cette grande institution qui prône l’émergence d’une communauté panafricaine et accompagne les intellectuels africains dans leurs recherches pluridisciplinaires. Le rapport concernant près de 7000 laboratoires d’idées à travers le monde, poursuit le communiqué, a également bien évalué le Codeseria dans d’autres rubriques. Avant de renseigner que ces travaux sur le développement et la politique sociale sont mondialement reconnus. Mieux encore, l’institution de recherche occupe la 18ème place dans le domaine du développement et est classée 72e meilleur laboratoire en politique sociale. « Notre engagement à la recherche transdisciplinaire est également reconnu à travers la 26e place que nous occupons dans le classement des meilleurs laboratoires d’idées dans le monde dans cette rubrique », note le communiqué.

La sagacité du Codeseria qui met l’accent sur la recherche fondamentale en sciences sociales et humaines pour contribuer de façon efficace à la politique publique, dit-il, est positivement approuvée par son classement en tant que 35e laboratoire d’idées mondial pour influencer les politiques publiques. Et s’y ajoute la « 48 e meilleure campagne de plaidoyer dans le monde ». Le Codeseria, selon le communiqué, espère améliorer son classement comme 40e meilleur laboratoire d’idées dans le monde pour l’utilisation de l’Internet dans le domaine de la communication. Toujours dans le communiqué, il est souligné que le nouveau programme quinquennal du Codeseria représente une opportunité de mettre à profit les forces du Conseil pour consolider sa position en tant qu’organisation leader de recherche en sciences sociales en Afrique. Et de conclure : « l’institut se positionne également comme un principal collaborateur pour réaliser les grandes visions qui sont décrites de nos jours dans les déclarations de politiques pour des transformations nationales, continentales et mondiales ».

Safiyatou Diouf