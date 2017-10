« Global Humanitarian Citizen Award » Sayda Oumoulkhairy Ibrahim Niasse remporte le prix

Discrète et serviable de nature, OumoulKhairy Ibrahim Niasse a décroché le prix « Global Humanitarian Citizen Award » aux Etats Unis. Celui-ci lui a été discerné pour son engagement au service de l’éducation et surtout son leadership avéré.

Résidant au Niger depuis plusieurs années, la fille du grand érudit Cheikh Ibrahima Niasse a honoré, hier, mercredi 25 Octobre, la Ouma islamique. En clair, elle a remporté le prix « Global Humanitarian Citizen Award » discerné par l’Université de Tufts aux Etats Unis. Ce prix lui a été attribué pour son leadership reconnu au niveau mondial et son engagement en tant que femme modèle pour la cohésion sociale dans le monde musulman. Ce qui lui a valu d’ailleurs son célèbre surnom affectif au Niger, « Maman patrie ».

Pour rappel, Sayda OumoulKhairy Ibrahim Niasse, est l’une des filles du vénéré Cheikh al Islam Baye Niass qui a répandu la Fayda Tidianya au Sénégal et un peu partout dans le monde. Née le 29 juillet 1941 à Kaolack, elle est l’épouse de Cheikh Aboubacar Hassoumi (R.A) de Kiota (Niger).

Toujours au service de l’éducation et de la société, elle a mis en place deux (2) complexes scolaires Franco Arabe (à Kiota et à Niamey), la création de trois (3) centres féminins d’alphabétisation fonctionnelle en collaboration avec l’Unicef Niger et aussi une mutuelle d’épargne et de micro crédit pour les femmes dénommée » Bourkine Tarey » à Kiota .

Safiyatou Diouf Ndiaye