GO 20 millions…et puis quoi ?

Le Chef de l’État, Macky Sall, a reçu l’équipe du Sénégal avant-hier au palais de la République, les fameux Lions de la Teranga qui ont décroché le ticket qualificatif pour le Mondial 2018 en Russie. Seulement, après leur première victoire face aux Bafana-Bafana qui leur a permis d’assurer leur place dans la plus grande des compétitions, ils se sont montrés très maladroits. Quand on reçoit 20 millions de nos francs comme primes, il n’y avait pas lieu de demander autre chose. Comme des terrains ou des maisons à Macky alors qu’ils sont tous riches comme Crésus, et peuvent très bien épargner les Sénégalais de leurs lubies de stars? Et puis quoi ? Qu’ont-ils déjà gagné ? ‘’Yenne yi niakhe khel’’ la quoi!’’

Cébé