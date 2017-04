GO : 4 Avril : faudrait peut-être… revoir la formule

Il n’est pas là, le maire de la Commune ? C’est la première fois en tout cas que je le vois s’absenter du défilé!!! Elle fait quoi également l’opposition ? Il ne me semble pas, non plus, avoir aperçu ses honorables membres. Pourquoi les leaders de l‘opposition politique ne sont-ils pas présents au défilé ?

Est-ce que la fête est dévaluée ? Je ne voudrais ni choquer, ni vexer, mais on dirait que nous avons justement besoin de rectifier un peu, nous états africains : où est Notre Indépendance ? Tout le monde est en train de se souhaiter mutuellement « Bonne fête de l’Indépendance » !!!! Mais devrions-nous oser fêter une Indépendance dans une période où nous sommes encore plus dépendants même qu’à la période de la colonisation ?

Avons-nous le droit de crier victoire avec toutes ces multinationales qui nous dirigent, sans parler maintenant des Saoudiens et autres Qataris, sous prétexte qu’ils vont injecter quelques pétrodollars dans notre économie alors que les bénéfices et les plus-values retournent directement chez eux ? De grâce, revoyons la formule. Un simple défilé militaire aurait largement suffi à mes yeux. Consacrons le reste du temps à lutter contre les défis. 57 ans de perte de temps, c’est assez !!! C’est même trop !!!

Cébé