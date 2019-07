Go: 500 kg ou 500 g de Yamba ?

Les medias en font un foin du diable depuis quelques jours. Mais comme maintenant journaliste ne rime plus avec lumière ou savoir, il faut tout vérifier.

En amont et en aval. C’est quoi cette histoire de 500 grammes de chanvre indien découverts dans une chambre d’étudiant à l’Ucad ?

Voulait-on parler de 500 kg ? Ce serait en tout cas dommage de voir toutes ces télés et toutes ces radios s’émouvoir pour si peu car cela traduirait l’ignorance de certains confrères.

Chaque jour, en effet, des quantités supérieures de drogue réussissent à passer la frontière casamançaise sans que cela ne sonne le branle-bas de combat.

Ce que je crois en fin de compte ? Le journaliste qui a écrit l’article doit être un innocent qui aurait confondu COCAINE et YAMBA.

Cebe