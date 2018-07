GO: La 6ème équipe d’Afrique gagne le Mondial

PRELUDE : A la veille de France-Croatie, en finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps a été interrogé sur le soutien de certains pays africains, de nombreux Bleus étant évidemment originaires d’Afrique.

Dans ce dernier carré de Coupe du monde 100% européen, l’équipe de France fait le bonheur d’un autre continent. L’effectif des Bleus en Russie compte 16 joueurs d’ascendance africaine et certains d’entre eux sont suivis avec grande attention dans leur pays d’origine respectif, à l’image de Samuel Umtiti né à Yaoundé et Kylian Mbappé au Cameroun. Samedi, à la veille de la finale contre la Croatie, un journaliste africain a justement interrogé Didier Deschamps sur ce soutien venu d’Afrique.

« C’est la spécificité. De tout temps, l’équipe de France a eu des joueurs de joueurs d’origine africaine ou des pays d’outre-mer. Ça a toujours été une richesse pour le football et les sports français. Ils sont tous Français et tous fiers d’être Français. De par leur origine, leur enfance, les amis, leur famille qu’ils ont, il y a un attachement à ces pays et il existe une fierté de toutes les personnes là-bas. C’est normal avant une finale de Coupe du monde », a ainsi lancé le sélectionneur des Bleus, qui était le capitaine d’une équipe championne du monde 98 alors qualifiée de « black blanc beur ».

Deschamps tente d’ailleurs d’expliquer les mauvais résultats des représentants de la CAF en Russie. « Ça s’est mal passé en termes de résultats pour les équipes africaines pour cette Coupe du monde. Ça ne remet pas en cause la qualité individuelle des joueurs en sélection africaine. Il y a de très grands joueurs. Certains sélectionneurs m’en ont parlé, la difficulté est de créer une unité, un groupe. Les individualités, c’est très bien, mais, dans une grande compétition, la force la plus importante est la force collective », assure le coach tricolore.

Mais cette fois, ça y est. Il ne peut plus rien nous arriver. Nous dormirons ce soir avec la Coupe du Monde de football. Contrairement à nos autres Nigérians, Sénégalais, Tunisiens, Marocains et Egyptiens qui entrons dans le terrain en nous disant que de toute façon l’adversaire est plus fort, nos frères africains d’Europe (par procuration), ont lavé nos péchés et largement sauvé notre réputation.

D’accord, ils ont souffert devant des Croates qui ne croassent pas, mais c’était juste pour finir sur le toit du monde et c’est là l’essentiel, comme dit Aliou Cissé, l’autre entraineur qui n’a pu sortir de la première fournée.

Cela dit, peut-on changer un « Deschamps » qui gagne, comme on dit dans les hippodromes champêtres ? La question ne devrait même pas se poser. Même si certains pensent fort à Zizou, notre autre compatriote qui vient de quitter le Réal de Madrid la tête haute, il nous faudra conserver les coaches rastas et les mèches blondes pâles, au moins jusqu’au Qatar.

