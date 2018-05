GO : 92 ans et des….. Lustres

Selon moi, il doit y avoir erreur quelque part. C’est seulement avant-hier qu’Abdoulaye Wade vient de fêter ses 92 ans ? J’aurais compté au moins deux fois plus.

Qui sait donc le môme qui avait l’habitude de courir derrière le cheval de Cheikh Ahmadou Bamba, avant que le saint homme ne nous quitte un 19 juillet 1927 ? Ce n’était pas le même « Ndiombor » ? Son frère alors ?

Sûrement qu’ils se sont trompés les organisateurs de la cérémonie d’anniversaire de Laye. Tout comme, de l’autre côté, certains membres du parti au pouvoir, qui ne reculent devant rien pour porter l’estocade à l’adversaire, même si ce dernier est mourant ou agonisant.

Comment avec tout ce qui nous arrive ces derniers temps, peut-on encore penser à créer des ennuis de quelle nature que ce soit à l’ancien président, après avoir, des mois durant, embastillé son fils pour des faits qui restent jusqu’ici contestés et qui demandent à être confirmés ?

Ô Sénégalais debout! Et attention à la marche, comme aurait dit Emmanuel, le copain dont les ancêtres donnaient des desserts aux nôtres.

Depuis quelques temps, rien que pour justifier ou fortifier des postures politiques, nous sommes envahis par des sentiments et des comportements que nous ne connaissions guère avant, et qui jurent d’avec notre culture et nos traditions.

Ça mène où cette attitude anti-sénégalaise ? Le commencement du chaos ?

Cébé