GO: A quel jeu joue ABC ?

Depuis quelque temps, l’avocat saint-louisien, pressenti un moment comme le numéro deux de l’APR, désarçonne fans et obligés. Difficile de le suivre hors du sentier de la politique politicienne. Tout en trônant à la Médiature, Abc ne laisse plus passer de jours sans montrer sa singularité, son esprit d’indépendances qui jure d’avec les missions ordonnées.

Ainsi, cette histoire de parrainage cousue de fil blanc, qui passionne et fidélise les centre des discussions au Sénégal depuis plusieurs semaines, semble le laisser de marbre. Comme très souvent par le passé.

Sans chercher à jouer au juge ou au serviteur zélé comme il est de bon ton, lui préfère réserver son énergie pour plus propre, plus clean, plus utile.

«Je suis un serviteur de l’Etat parmi tant d’autres soucieux du devenir de notre pays. Je laisserai à l’administration, à l’Assemblée nationale et aux partis politiques le soin d’apprécier le projet du parrainage. Moi, j’appelle tout simplement à un dialogue permanant qui ne doit jamais s’estomper », a-t-il récemment confié.

Ah ! Quelle belle musique on aimerait entendre plus souvent de la bouche des cadres de l’Etat !

Cébé