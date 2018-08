GO : Aéroport AIBD : Rien ne va plus

Au début, on était gentil. On parlait d’imperfections techniques pour qualifier tous les manquements de l’aéroport AIBD, pourtant notre fierté, rampante comme ajoute Saleh.

Faut-il à présent déchanter pour évoquer précipitation et improvisation à l’ouverture de ce hub qui ambitionne de devenir pourtant le numéro 1 dans la sous région ?

On peut. Et plus que déchanter, on peut même se demander comment il peut arriver qu’un tel bijou, pour lequel on dit avoir dépensé plus de 500 milliards de nos francs, puisse sentir la m… depuis le tarmac, tout en exigeant des passagers que chacun d’eux verse une obole d’1 Euro ou une pièce de nos 500 malheureux francs dans les caisses de AIBD ?

Comment ensuite exiger d’être payé cash pour disposer d’un charriot de bagages, tandis que l’assistance au sol se réduit à des douaniers qui bayent aux corneilles, si ce ne sont pas des préposés à l’aide au sol qui se préoccupent davantage de savoir si vous n’avez pas oublié le petit pourboire d’usage ?

Voilà où nous en sommes avec le nouvel aéroport AIBD. Et suggérer tout de suite un bilan de santé, ne saurait constituer un luxe.

Ça ne marche qu’aux trois quarts.

Cebe