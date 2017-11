GO : Aéroport militaire ! Pourquoi faire ?

Nos gouvernants sont vraiment des gens heureux. Difficile de les surprendre. On peut même dire que ce sont de véritables champions de l’improvisation car, à chaque nouveau virage, ils affichent un plan B.

Alors que certains spéculaient sur une possible mutation de l’aéroport de Dakar en première place financière d’Afrique francophone subsaharienne, une cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest avec la complicité affective de l’incontournable Aliou Sall et de quelques potes marocains, on apprend que maintenant, l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar va être transformé en aéroport militaire après l’ouverture du nouvel Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd).

Une décision qui aurait été prise lors du conseil interministériel qui s’est tenu avant-hier à l’Abid.

Mais pour quoi faire quand on sait que depuis l’époque des « Fouga Magister », notre armée ne compte qu’un seul avion capable de voler ? Peut-être pour le louer aux Français ou aux Américains qui n’ont jamais complétement renoncé à l’idée d’une base militaire à Dakar.

Les affaires sont toujours les affaires, non ?

Cébé