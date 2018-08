GO: Alioune Ndiaye semble virer au….beige 

Journaliste du groupe Futur Médias avant de devenir coordonnateur du mouvement politique de l’artiste Youssou Ndour, puis directeur d’une boite de production, Alioune était réputé pour son objectivité dans l’analyse. Même parfois à son détriment.

Aurait-il changé depuis ? Aurait-il muri, comme disent doctement les politiciens ?

En tout cas, l’homme que nous avons vu l’autre jour discourir dans l’émission d’Aissatou Diop Fall, ne semble plus trainer d’acné et d’autres boulets de jeunesse. Durant l’entretien, le garçon jadis lucide et froid, s’est montré plus pragmatique et accommodant que nature.

Après avoir, un brin, caressé Big Mac dans le sens du poil, tiré à boulets rouges sur la gestion de Khalifa Sall et compagnie (sans non plus un seul mot sur les adversaires politiques qui ont poussé à la roue pour les envoyer en taule), après avoir enfin certifié qu’avec tous les candidats en lice à la prochaine présidentielle, notre démocratie roulait maintenant en plein régime (malgré tous ces politiciens en prison), c’est à peine si Alioune Ndiaye s’est intéressé au départ de Mamadou Ibra Kane qui l’avait remplacé à la tête du Groupe Futurs Médias, départ qu’il s’est empressé de circonscrire dans le simple ordre normal des choses. Même pas une nouvelle.

Alors, y aurait-il des raisons particulières pour éclairer sur ce changement en profondeur ? Bientôt on pourrait y voir plus clair.

Cébé