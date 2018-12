GO: Tu as a raison Diagne nar, Barké Seugn Mbouma !

Serigne Mbouma est mon marabout unique et préféré. Comme Félicie, pour le commissaire San Antonio.

Pour une fois, je serai entièrement d’accord avec vous, chers amis. Ce que je vais faire là, ce n’est pas du journaliste. Même pas du bon laudatif, à la manière des griots sénégalais qui menacent désormais de prendre nos places dans les radios et les télés, après le bel exemple de You et le dernier exemple d’Aba No Stress. .

Non. Ce que je vais faire là n’a presque rien à avoir avec un article de presse. Plutôt du simple « enjoy », mot anglais importé de Gambie qui pourrait signifier extase ou grand « banèkhe. ».

Mais venons-en au sujet, si vous avez fini de lire ce préambule que je trouve personnellement fort attrayant. C’est à propos de Madame Ndèye Fatou Diagne, ci-devant mairesse de Ngathie Naoudé, et marraine de la journée de l’Excellence organisée par l’IEF de Guinguinéo. Laquelle a profité de la tribune pour retracer son parcours aux nombreux élèves et public présents lors de cet événement.

Textuellement, Ndeye Fatou la gracieuse aux « ndombos bate » ineffaçables, confesse : « Je sais que je suis une très belle dame (diongoma.), tout homme qui me voit a envie de se marier avec moi. »

« Té mouy deuguite. » Est-ce que ce qu’elle dit n’est pas vrai ? Est-ce que Serigne Mboup et Ahmet Khalifa Niasse, alias El enterador peuvent jurer le contraire ? Non. Ce n’est pas possible. Madame le maire sait bien de quoi elle parle, même quand elle croit que tous ses admirateurs désirent l’épouser.

Moi, perso, j’en connais qui se contenteraient simplement d’avoir ta sympathie profonde pour mieux te connaitre, Diaaaagne Naaaar !

Et si tu veux les numéros de tous tes fans anonymes, je te les file inbox dès que tu auras fini de lire cette espèce d’hommage. Gratuitement et mieux que la Poste. D’ailleurs je suis joignable 24h sur 24 et 365 jours l’an, y compris le 31 décembre jadis sacré pour moi.

Il suffit de t’adresser à Rewmi Quotidien pour avoir toutes mes coordonnées. » Nioko bokk » si tu veux !

A bientôt Mme le maire ?

PS : Je précise tout de suite que je fais 1,87 m et beaucoup moins que les 100 ans de ton ex, qui bosse dans la mare à boue et la maroquinerie à usage princier.

Cébé