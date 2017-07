GO Aziz fait du garouwalé à Wade

‘’Deug deug amna you nice soul.’’ Vous vous souvenez de Grand Mbaye, l’ancien ministre et ancien directeur de cabinet du Président Wade ? Non ? Vous ne vous souvenez pas non plus de celui qui s’est longtemps battu contre Mounir Sy quand ce dernier était à la tête du BSDA ?

Vous commencez à être vieux alors, et une bonne dose de glutamine ne vous ferait aucun mal.

Mais revenons à Azou. Après avoir perdu la boussole politique pendant longtemps, parce que l’APR n’en voulait pas, le voilà en train de faire du forcing pour opérer un retour.

Ce qui est son droit le plus absolu. Mais quand il tire à boulets rouges sur Wade en l’accusant d’être l’ancien Président le mieux traité et le plus gâté, parce qu’il n’y a pas quelques semaines, sa femme et lui ont reçu deux belles Mercedes, nous crions halte !

Si ces infos sont correctes, Wade doit être traduit devant les tribunaux pour fait de corruption. En même temps que son corrupteur d’ailleurs. Mais si ce sont de simples histoires, c’est Lui Azou qui mériterait un procès pour diffamation.

Dans tous les cas, difficile de trouver glorieux le fait de s’en prendre à un vieil homme qu’on vénérait il y a seulement quelques années

Cébé