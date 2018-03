GO: Bamba ‘’moss kham’’

‘’Ché té té tét !’’ On n’a jamais vu ça. Incroyable. Ndékété yo plus rapidement reconnaissant et plus alerte que le maire général de la Médina, tu meurs !

Ce weekend, Bamba Fall nous a tous tenus en haleine. Ce qui s’était passé ? Rien d’extra. Ah si quand même. Aux obsèques de son oncle, l’édile a eu l’insigne honneur d’accueillir le PM Big John, venu représenter son patron. Mais au départ de l’émissaire, plus personne d’entre amis et parents n’était en mesure de reconnaitre ce cher Bamba. Complétement retourné. Dans tous les sens du terme. Pas seulement pour le deuil qui venait de le frapper, mais aussi parce qu’il a été surpris de voir le futur pote Macky lui envoyer son premier général de corps d’armée, spécialement affrété pour manifester à Bamba une peine partagée.

Suffisant dès lors pour que le maire, à son tour, lui témoigne une reconnaissance éternelle, d’autant qu’il confesse n’avoir pas encore vu un seul membre de son parti venir lui manifester sa solidarité comme Gorou Mareme.

Il promet de lui rendre la monnaie de sa pièce très bientôt. Certainement avant 2019. A se demander comment se serait comporté monsieur le maire s’il avait perdu quelqu’un de plus proche…

Cébé