GO: La belle mort de la C.E.N.A

Au fait, c’est Doudou ou l’Institution, Cena qui est morte sans tambours ni trompettes ? Nous, on n’en sait trop rien. On donne notre langue au Shah, comme on disait jadis en Iran.

Seulement, on n’entend plus parler de l’un ou de l’autre, depuis que les robes gominées des gars de l’Homme Fort ont désormais décidé de tout prendre sous leur coupole, pour éviter du gâchis ou des doublons comme dans l’affaire du Khalife de Kas-Kas.

Pour que les Sénégalais n’oublient cependant pas que toute nouvelle création politique peut cacher un monstre prêt à bouffer notre démocratie, on va leur reparler de Doudou une dernière fois avant la présidentielle de 2019.

La dernière fois qu’on a entendu parler l’homme, c’était avant les dernières législatives, quand il était sorti de son trou pour nous apprendre que les Commissions administratives chargées des inscriptions sur les listes électorales dans la région de Dakar fonctionnaient normalement.

Depuis ? Plus rien du tout. Même s’il sait que nous adorons les élections et que dès l’année prochaine, on va encore s’amuser comme de petits fous.

Cébé