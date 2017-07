GO: Bene Abdou … ladaane woye

09 juillet 2012 – 09 Juillet 2013 …09 Juillet 2014 – Juillet 2017 ! Le compte est bon. Mine de rien, cela fait 5 ans que, sans tambour ni trompette, Abdou Aziz Diop est conseiller spécial à la Présidence, avec rang de ministre.

Il avait presque disparu avec la deuxième alternance, l’ami. On ne le voyait plus. Comme ces postes ne demandent en général que d’être dispo quand le boss a besoin de toi, il se disait sûrement que cela ne valait plus la peine d’envahir les plateaux de télé ou les antennes de la radio pour défendre des causes partagées avec des millions de Sénégalais.

Voilà pourquoi l’ex bouillant Aziz se montrait discret. Jusqu’à hier où il a commis la plus grosse bévue de sa vie au cours d’une émission à la TFM

Après avoir clamé au micro de Pape Ngagne Ndiaye qu’il avait déjà reçu sa nouvelle carte d identité, il a sorti de sa poche un récépissé pour démontrer à un gars de l’opposition, que le bout de papier pouvait valablement servir à voter.

Mais pourquoi un récépissé puisqu’il a déjà sa carte d identités ? C’est la question depuis ce haut fait de zèle.

Lambi golo daal..

Cébé