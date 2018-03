GO : Benno Andak… moom

‘’Toudou ma kéne de!’’ Vous êtes tous témoins…. Déjà que je ne suis pas en odeur de sainteté dans certains milieux…

Pour certains, je suis allergique à d’autres comme Serigne Bass le proc-qui-n’aime- pas-la-provoc…

Mais ‘’dara nak.’’ Faisons notre job, proprement pour parler ce soir d’une suspension de Mamadou Ndoye et Cie par les gars de la LD.

Ce qu’ils proposent à leur ancien Secrétaire général ?

La suspension pure et simple, pour des tas de délits mignons. Comme le déballage des secrets entretenus avec le Président Sall, et des accusations gratuites contre les membres de la LD de mettre en avant les privilèges toujours avant tout.».

Beaucoup de choses nauséabondes quoi ! Mais quand on sait qu’ici il est difficile de trouver un seul Sénégalais pour critiquer Ndoye et compagnie et qu’il n’en est pas de même pour certains d’entre eux qui ne peuvent plus manger du « thiébou dieune» et sans arome Macky, ceci pourrait expliquer cela.

Le poisson et les assaisonnements coutent excessivement cher à Dakar. Pas vrai ?

Cébé