GO : Big Mc expose ses trophées de guerre

On dirait du bétail qu’on présente au boucher avant l’abattage, mais tout le monde savait. « Kou beugue acara, gnémé kani. »

Big Mac a profité de l’Installation du directoire de campagne de BBY pour exhiber ses trophées de guerre, avec des tas de vedettes qui ont jeté l’éponge lors du marathon, dont certaines anciennes gloires, comme aurait Laye Diaw. Elle a surtout été la nouvelle attraction, l’ancienne candidate recalée par le Conseil Continuel.

Mais Aïssata ne risque-t-elle pas de perdre au change en allant s’aligner avec des politiques qu’elle abhorrait et combattait encore il y a seulement quelques jours ? Est-ce qu’elle ne va pas également perdre son statut de guerrière et de chouchou des Sénégalais ? On le saura ces prochains jours.

En attendant, elle fera l’objet de toutes les curiosités et participera à toutes les foires d’exposition, même si la maire de Podor et présidente d’Osez l’Avenir essaye de nous faire croire le contraire.

Avec ou sans son consentement. Car Aïssata Tall a bien participé à l’installation du directoire de Campagne du candidat Macky Sall, réussissant au passage à voler la vedette aux transhumants qui l’ont devancée, tant son entrée dans la grande cour a été saluée par ses nouveaux amis.

Cébé