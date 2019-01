GO : Bogosse rejoint et chante Macky

Bogosse waay ! Aka mo meune… si cotés yep !….

Il s’amuse avec nous comme un gosse qui manipule son yoyo dans la cour de récréation.

Après les rumeurs sur son ralliement au camp présidentiel, Sheikh Alassane Sène……. dit qu’il va édifier les Sénégalais après publication de la liste des candidats à la présidentielle.

La semaine dernière, ce candidat presque indépendant nous a appris (sur l’insistance de Bouba Ndour qui semble bien connaitre ce genre de clients), qu’il a définitivement renoncé à son projet.

Pour quel motif ? Pourquoi choisir ce moment ? Pour aller rejoindre qui ? Magnanime le « Cheikh –sans-provisions- avait alors daigné concéder qu’il ferait une déclaration sur l’affaire, une fois terminés les faux travaux d’hercule du Conseil constitutionnel.

Ce qu’il n’avait pas prévu cependant, c’est que Fou Malade qui se porte maintenant à merveille, allait vendre la mèche. Chroniqueur de l’émission Jakaarlo-bi, le rappeur a déclaré en effet que le chef religieux aurait rallié le camp présidentiel après une audience avec le président Macky Sall et que pour la circonstance bien argentée, il est même allé jusqu’a créer une chanson pour Big Mac and Co. Vrai ou faux ? Difficile à savoir. Car depuis, le mara a disparu des écrans télé et radar.

Cébé