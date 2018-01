GO : Bonne santé mentale, Président Trump !

Comme quoi, les « trumperies » ne datent pas d’aujourd’hui. Attaqué sur sa santé mentale après la sortie du livre « Fire and Fury », le président américain s’est présenté en… autre chose. En quoi ? Devinez. Vous n’y parvenez pas? En «génie très stable»

Et c’est quoi un génie, stable de surcroit??

Ne quittez pas. Dans les contes fantastiques, un génie est un être surnaturel doué de pouvoirs magiques. Sinon, c’est une aptitude naturelle de l’esprit de quelqu’un qui le rend capable de concevoir, de créer des choses, des concepts d’une qualité exceptionnelle.

Maintenant allons voir. D’abord stable. Selon le dico, c’est celui qui est dans une situation ou dans un état dont les bases sont fermes et solides, qui ne vacille pas. C’est un synonyme d’équilibré.

Dites-moi à présent: Est-il humainement possible de trouver en Trump un équilibré et quelqu’un capable de créer de concepts, lui qui chaque matin se réveille avec des idioties qui ne donnent aucun complexe, à Kim Jung. Son sosie coréen?

Cébé