Go : Boy Ndiaye Sall sème la confusion

Zèle, quand tu nous tiens ! En voulant faire plaisir à Macky, au grand dam d’une opposition et d’une partie des Sénégalais opposés à ce que des élections nationales soient organisées par le Ministère de l’Intérieur, le jeune Ali Ngouille, dit Boy Ndiaye Sall, est en train de secouer le pays. Que dis-je ? Créer un buzz.

«J’ai la ferme intention de travailler pour que le Président Macky Sall gagne au 1er tour l’élection présidentielle du 24 février 2019. Pour cela, d’abord, je ferai inscrire tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall. Je m’emploierai pour qu’ils récupèrent leurs cartes d’électeurs et je les aiderai à aller voter pour Macky Sall. Et quand je le dis, vous pouvez me croire. Car même si je n’ai pas duré dans le champ politique, je ne m’engage jamais dans le vide ».

Rien que ces propos qu’il a tenus l’autre jour, le disqualifient avant d’aller plus loin. Comment un Ministre de l’Intérieur peut-il avancer à la face du monde qu’il a la volonté ferme de faire gagner un Président de la République qui est de son bord, sans transgresser les règles les plus élémentaires de l’équité ? Même en faisant semblant de respecter le jeu démocratique ?

Je ne désespère pas d’émigrer en France si Macron tient toujours parole. Nos républiques Banania sont intenables, malgré les grandes gueules.

Cébé