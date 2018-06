GO: Les caissières d’Auchan vous saluent bien.

Depuis quelques jours, les langues se délient. Les caissières des magasins d’Auchan ne feraient pas des opérations commerciales comme tout le monde. Des cas de flagrant délit auraient été enregistrés çà et là dans Dakar. Et sur What’s App, des confessions et des vidéos fort instructives commencent à circuler.

Le procédé utilisé par ces braves dames serait des plus simples. Par exemple, quand vous passez à la caisse après achat d’un savon de 490 F, d’un litre d’huile de 1000 F, d’une bonbonne de gaz de 3000 F et des allumettes à 25 F, elles vous facturent un peu plus et vous pouvez facilement vous retrouver avec un total à payer dépassant les 4515 F que vous devez, la facture pouvant varier entre 5515 et 6000 F pour les plus distraits. Comme explications, on vous servira toujours des erreurs de calcul de votre part, ou un prix rectifié sans correction à la source.

Le Contrôle économique est-il au courant de cette vaste escroquerie au détriment des têtes en l’air ? En tout cas, des preuves palpables existent bel et bien. Comme ce fut le cas en France où des magasins Auchan avaient vu leurs employés inaugurer le business.

Cébé